Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Haberler

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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

AA - İbrahim Uzun - Güncel
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.D'nin Türkmen Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş meşe tabir edilen 250 esrar, 30 gram kokain, 130 uyuşturucu hap ile 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / İbrahim Uzun - Güncel

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