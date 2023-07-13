Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 5 kilo 600 gram esrar, 365 gram sentetik uyuşturucu ve diğer malzemeler ele geçirildi.