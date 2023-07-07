Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 400 gram esrar, 856 gram metamfetamin, 40 ecstasy hap, 5 gram eroin ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

AYDIN'ın ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı operasyonlarda, 2 kilo 400 gram esrar, 856 gram metamfetamin, 40 ecstasy hap, 5 gram eroin ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozdoğan ve Nazilli'de, istihbarat çalışmasıyla, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, sabah saatlerinde, 2 ilçede önceden belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2 kilo 400 gram kubar esrar, 856 gram metamfetamin, 40 ecstasy hap, 5 gram eroin, ruhsatsız 2 tabanca, 32 mermi, 1 hassas terazi, 5 uyuşturucu aparatıyla suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu ve para ele geçirildi. Uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

HEPSİ TUTUKLANDI

Aydın'ın Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şebeke lideri olduğu belirtilen H.A.D, ve ortakları M.S ve Y.S. ile A.B. İ.Y. Ö.Ö. Ü.A. ve M.G. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)