Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 400 gram esrar, 856 gram metamfetamin, 40 ecstasy hap, 5 gram eroin ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

AYDIN'ın ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı operasyonlarda, 2 kilo 400 gram esrar, 856 gram metamfetamin, 40 ecstasy hap, 5 gram eroin ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozdoğan ve Nazilli'de, istihbarat çalışmasıyla, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, sabah saatlerinde, 2 ilçede önceden belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2 kilo 400 gram kubar esrar, 856 gram metamfetamin, 40 ecstasy hap, 5 gram eroin, ruhsatsız 2 tabanca, 32 mermi, 1 hassas terazi, 5 uyuşturucu aparatıyla suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu ve para ele geçirildi. Uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

HEPSİ TUTUKLANDI

Aydın'ın Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şebeke lideri olduğu belirtilen H.A.D, ve ortakları M.S ve Y.S. ile A.B. İ.Y. Ö.Ö. Ü.A. ve M.G. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bozdoğan Nazilli Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title