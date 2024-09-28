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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Gözaltı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Gözaltı
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Aydın'ın Efeler ve Kuşadası ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 1 kilogram 50 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Efeler ve Kuşadası ilçelerinde, polisin düzenlediği operasyonlarda 3 parça halinde toplam 1 kilogram 50 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kuşadası ve Efeler ilçelerinde uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İki ev ve 1 otomobile düzenlenen operasyonda toplam 3 parça halinde toplam 1 kilogram 50 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Operasyonlarda O.T., A.K., E.A., H.C., E.C.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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