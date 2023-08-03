Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 30 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 31 kilo 692 gram kubar esrar, 5 kilo 513 gram sentetik uyuşturucu ve diğer çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aydın'da geçen ay uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 31 kilo 692 gram kubar esrar, 5 kilo 513 gram sentetik uyuşturucu, 891 kök Hint keneviri, 95 gram skunk, 93 sentetik hap, 152 gram kokain, 230 sentetik ecza, 45 gram eroin ve 73 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 30'u tutuklandı.