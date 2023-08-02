Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Söke girişinde durdurulan bir motosiklette yapılan aramada 3 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke girişinde bir motosikleti durdurdu.
Motosiklette yapılan aramada 3 kilogram esrar ele geçirildi.
Motosiklette bulunan S.B. ve Ö.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.