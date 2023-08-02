Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Söke girişinde durdurulan bir motosiklette yapılan aramada 3 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.