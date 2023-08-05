Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 26 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Aydın'da jandarma tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, esrar, Hint keneviri, terazi ve nakit para ele geçirildi.
Aydın'da jandarma tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 1 kilo 689 gram sentetik uyuşturucu, 517 gram kubar esrar, 97 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.
Yaklaşık 7 saat süren ve 60 ekip ile 195 personelin destek verdiği operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.