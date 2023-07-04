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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 18 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 18 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Aydın'da geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 6 kilo 858 gram kubar esrar, 1 kilo 682 gram sentetik uyuşturucu ve diğer çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aydın'da geçen ay uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 6 kilo 858 gram kubar esrar, 1 kilo 682 gram sentetik uyuşturucu, 1090 kök kenevir, 44 gram skunk, 234 sentetik hap, 23 gram kokain, 170 sentetik ecza, 9 gram eroin le 140 ekstazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 18'i tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Aydın Güncel Haberler

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