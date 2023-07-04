Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 18 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 6 kilo 858 gram kubar esrar, 1 kilo 682 gram sentetik uyuşturucu ve diğer çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.