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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahsın Üzerinden Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahsın Üzerinden Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Söke ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testinde de uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Söke ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bağarası Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri durumundan şüphelenerek bir kişiyi durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında 84 gram şeffaf naylon içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde de uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Aydın Güncel Haberler

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