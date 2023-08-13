Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Evde Uyuşturucu Madde ve Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapılan operasyonda, şüpheli şahısların evinde uyuşturucu madde ve kenevir bitkisi bulundu. Operasyon sonucunda 514 gram esrar ve 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde şüpheli şahısların evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde İmal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmada, Tekeli Mahallesi'nde R.K. ve S.K. isimli şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde aram yapıldı. Yapılan aramada, 514 gram esrar ve 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN