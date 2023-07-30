Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir kişi üzerinde uyuşturucu ile yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbarı değerlendirerek İ.İ. isimli şüpheliyi yakaladı ve üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir kişi üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Germencik ilçesinde alınan bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan çalışma sonucu İ.İ. isimli şüpheli yakalanırken, şahısın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve hastanede yapılan test sonucu pozitif çıkan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN