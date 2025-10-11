Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Ertan Açıkgöz, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

AYDIN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Ertan Açıkgöz (52), tutuklandı.

Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ertan Açıkgöz'ün uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde madde ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Ertan Açıkgöz, gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Açıkgöz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
