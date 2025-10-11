Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

AYDIN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Ertan Açıkgöz (52), tutuklandı.

Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ertan Açıkgöz'ün uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde madde ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Ertan Açıkgöz, gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Açıkgöz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.