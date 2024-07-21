Üye Girişi
Haberler

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: Bir çift gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir çift gözaltına alındı. Operasyonda bahçede ekili 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir çift gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesindeki bir adrese baskın gerçekleştirdi.

Operasyonda bahçeye ekili 2 metre boyunda 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ekiplerin arama yaptığı esnada ev sahibi S.K, "Bunlar burada ekiliydi, ben de buraya yeni geçtim. Bunlar burada çıktı ben de su verdim büyüttüm başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Eşi H.K ile gözaltına alınan kadın İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İncirliova Aydın 3.Sayfa Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title