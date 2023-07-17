Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Beş Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda beş şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadelede yapılan çalışmalarda beş şüpheli şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda, Söke, Kuyucak, Kuşadası, İncirliova Yenipazar ilçelerinde beş şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde (esrar, metamfetamin) ele geçirildi. Beş şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN