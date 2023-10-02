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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Aracında Uyuşturucu Bulunan Sürücü Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından takip edilen bir hafif ticari araçta yapılan aramada 751 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Aracın sürücüsü tutuklandı.