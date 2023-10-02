Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Aracında Uyuşturucu Bulunan Sürücü Tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından takip edilen bir hafif ticari araçta yapılan aramada 751 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Aracın sürücüsü tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edilen hafif ticari araç, ilçe girişinde durduruldu.
Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada, bir çantada 751 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Ç.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel