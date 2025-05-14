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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Aile Üyeleri Gözaltında

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Aile Üyeleri Gözaltında
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Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 yaşındaki S.B. ve 3 oğlu gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 400 gram esrar, sentetik ecza ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirtilen para ele geçirildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda S.B. (55) ile 3 oğlu, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. 4 şüpheli de tutuklandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Karaçay Mahallesi'nde yaşayan bir ailenin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık bir hafta süreyle aile fertleri teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından harekete geçen polis, eve operasyon düzenleyip S.B. ile oğulları B.B. (26), M.B. (27) ve K.B.'yi (17) gözaltına aldı. Evde yapılan arama satışa hazır hale getirilmiş 400 gram esrar, sentetik ecza, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ve 3 oğlu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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