Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN