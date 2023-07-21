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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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