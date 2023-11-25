Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durumlarından şüphelenilen 6 şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin durumlarından şüphelendikleri 6 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde; E.T., M.K., K.G., N.A., Z.S. ve E.A. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları da tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN