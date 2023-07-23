Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın evinde yapılan aramalarda 5 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde bir şahsın evinde yapılan aramalarda 5 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından yapılan koordineli çalışmada Hıdırbey Mahallesi'nde T.T. isimli şüpheli şahısın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan T.T. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN