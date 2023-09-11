Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişiden 1'i tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine Umurlu Mahallesi'nde bir araç durdurdu.

Ekiplerin araçta, şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yaptığı aramada 2 parça halinde toplam 23,2 gram sentetik uyuşturucu, 3 parça halinde toplam 1,51 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler N.B, Y.B, E.B, N.B. ve S.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. N.B, Y.B, E.B. ve N.B. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli S.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.