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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kilogram 210 gram esrar, 256 kök Hint keneviri ve 480 gram kenevir tohumu bulundu. Şüpheli E.K. gözaltına alındı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde jandarmanın narkotik köpeği 'Delta' ile operasyon düzenlediği evde, 5 kilogram 210 gram esrar ele geçirildi, şüpheli E.K. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bıyıklı Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adresi belirlenen şüpheli E.K.'nin evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Delta' ile aranan evin çeşitli yerlerine gizlenmiş 5 kilogram 210 gram esrar, 256 kök Hint keneviri, 480 gram kenevir tohumu ile 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Şüpheli E.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika Jandarma Kenevir Koçarlı 3-sayfa Güncel Aydın

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