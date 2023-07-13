Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

AYDIN'ın Nazilli ve bozdoğan ilçesinde jandarmanın, dün, 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 5 kilo 600 gram esrar, 365 gram metamfetamin, 9 gram eroin ve 35 kök hintkeneviri ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6"sı tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda 2 ilçede belirlenen 11 adrese jandarma tarafından dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılana aramalarda 5 kilo 600 gram kubar esrar, 365 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 35 kök hintkeneviri, ruhsatsız 1 tabanca ve tüfek, 30 mermi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 640 TL para, 2 hassas terazi, 9 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.O., H.K., U.A., O.A., H.E. ve S.B. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan örgüt liderleri Ç.M.G. ve M.Ç.'nin daha önce jandarma ekipleri tarafından yakalandığı ve sevk edildikleri adliyede tutuklandıkları öğrenildi.