Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Esrar ve Kenevir Ele Geçirildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 kilo kubar esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda Y.K. adlı bir şüpheli tutuklandı.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 5 kilo kubar esrar ile Hint kenevirleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Bozdoğan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıntaş Mahallesinde uyuşturucu üreten Y.K. adlı bir şüpheliye yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde ve ormanlık arazide yapılan aramada 5 kilo kubar esrar, 60 kök Hint kenevirleri ve 1278 kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarma ekiplerince Y.K. isimli şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklandı.

Haber: Bahattin ALBAYRAK / BOZDOĞAN (Aydın) DHA –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
