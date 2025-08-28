Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Esrar ve Kenevir Ele Geçirildi

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 5 kilo kubar esrar ile Hint kenevirleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Bozdoğan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıntaş Mahallesinde uyuşturucu üreten Y.K. adlı bir şüpheliye yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde ve ormanlık arazide yapılan aramada 5 kilo kubar esrar, 60 kök Hint kenevirleri ve 1278 kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarma ekiplerince Y.K. isimli şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklandı.

Haber: Bahattin ALBAYRAK / BOZDOĞAN (Aydın) DHA –