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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 33 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 uyuşturucu satıcısı şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

AYDIN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 33 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 2 kilogram 102 gram metamfetamin, 80 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 64 mermi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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