Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 31 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 512 gram kubar esrar, 97 kök kenevir bitkisi, 9 adet uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucuya yönelik uygulama gerçekleştiren jandarma ekipleri, toplamda 31 şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, 4-5 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 51 ekip ve 163 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 31 şüpheli yakalanırken, aramalarda 512 gram kubar esrar, 97 kök kenevir bitkisi, 9 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN