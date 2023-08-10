Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 131 gram kubar esrar, 74 gram metamfetamin, 25 adet sentetik hap, 17 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen faaliyette 30 şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda, 131 gram kubar esrar, 74 Gram metamfetamin, 25 adet sentetik hap, 17 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN