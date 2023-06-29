Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan otomobildeki 3 zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Otomobilden inerek tarlaya kaçan 3 kişi, ekipler tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada, 702 gram sentetik uyuşturucu ile 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.T. (20), M.O. (22) ile B.A. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.