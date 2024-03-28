Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 mahallede düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bazı şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı.

Ekipler, üst aramalarında ve ikametlerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 500 lira ele geçirdiği A.G, M.K, V.Ü. ile D.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, V.Ü. ile M.K. tutuklandı, D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.