Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Efeler ve Germencik ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu denetimlerinde 3 şüpheli yakalandı. Efeler ilçesinde zeytinlik alan içerisinde kenevir yetiştirildiği tespit edilirken, Germencik ilçesinde ise ev ve eklentilerinde yapılan aramada kenevir bitkisi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ve Germencik ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde 3 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde ekipler, zeytinlik alan içerisinde kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Yapılan çalışmada dikili halde 81 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen Ü.B. isimli şüpheli yakalandı. Germencik ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda ise M.G. ve F.Ç. isimli 2 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ortalama 32 kök kenevir bitkisi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan toplam 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN