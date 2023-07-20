Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar çerçevesinde 3 şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde durumundan şüphelenilen 3 şahıs durduruldu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları da tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN