Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Esrar ve 17 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 3 kilo 360 gram esrar, 17 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda B.A. ve eşi C.A. gözaltına alındı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, jandarmanın evlerine düzenlediği operasyonda, 3 kilo 360 gram esrar, 17 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeğiyle yakalanan B.A. ile eşi C.A. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Salavatlı Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu eve dün akşam operasyon düzenlendi. Jandarmanın, ev ve eklentilerindeki aramalarında 3 kilo 360 gram kubar esrar, 17 kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Evdeki B.A. ile eşi C.A., gözaltına alındı. Şüpheli çiftin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.