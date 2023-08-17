Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 29 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, 256 gram kubar esrar, 21 gram metamfetamin ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadeleye karşı yaptıkları çalışmada 29 şüpheli şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 68 ekip ve 208 personel ile icra edilen faaliyette 29 şüpheli yakalandı. Aramalarda, 256 Gram kubar esrar, 21 Gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN