Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 253 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 253 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Aydın'da Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 253 şüpheli şahsı yakalarken, bunlardan 7'si tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 01 Eylül-23 Ekim 2023 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu satıcıları/kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. 19 operasyonda yakalanan 253 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 24'ü ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 31 bin 197 gram kubar esrar, 2 bin 900 gram metamfetamin/amfetamin, 109 gram eroin, 5 bin 166 gram, kenevir, 7 bin 512 gram skunk, 349 adet skunk bitkisi, 1739 adet lyrica/psikotrop tablet/sentetik uyuşturucu/extacy, 59 adet uyuşturucu kullanma aparatı bir miktar eroin, kokain ele geçirildi. - AYDIN