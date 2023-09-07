Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Saatte 27 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 24 saatte 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda esrar, metamfetamin, kenevir bitkisi, sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 24 saatte 27 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 65 ekip ve 198 personel ile denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 24 saatte 27 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Denetimlerde esrar, metamfetamin, kenevir bitkisi, sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN