Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik son günlerde düzenlenen çalışmalar çerçevesinde 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik son günlerde düzenlenen çalışmalar çerçevesinde 23 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından son günlerde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan aramalarında; 74 gram kubar esrar, 14 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN