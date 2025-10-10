Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

AYDIN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında Orta Mahalle'de bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Evde yapılan aramada 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekipler tarafından, Mesut T. (31) ve Yıldırım Çağrı Ç. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
