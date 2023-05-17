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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncel Haberler

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın'a uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine şüpheli 2 otomobili takibe aldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın'a uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine şüpheli 2 otomobili takibe aldı.

Ekipler, Germencik ilçesi girişinde otomobilleri durdurmak istedi.

Narkotik polislerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobillerin sürücüleri, Aydın-İzmir otobanında ekiplerin barikat kurması sonucu durduruldu.

Araçların sürücüleri Ç.E. ve M.L.S. gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği Tina'ın görev aldığı aramada, araçlardan birinin farklı noktalarına zulalanmış şekilde 5 kilo sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Germencik Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Germencik Aydın Güncel Haberler

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