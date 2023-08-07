Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uygulama noktası öncesinde uyuşturucu dolu poşeti atarak kurtulmaya çalışan 2 şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ederken, Kuşadası Kuştur Uygulama Noktası'nda denetim ve kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre denetimler esnasında 35 AEJ 785 plakalı motosiklet üzerindeki şahısların, uygulama noktasına gelirken yola poşet attıklarını gören ekipler, şüphelileri uygulama noktasında aldı. Yapılan kontrollerde M.C.A. ve T.M.A. isimli şüphelilerin üzerinden yaklaşık 250 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, M.C.A. isimli şahsa ehliyeti olmaması, kaskının takılı olmaması ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanması sebebiyle 23 bin TL cezai işlem uygulandı. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, ilgili ekiplere teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN