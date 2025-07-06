Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobilde 50 gram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, polis ekipleri İzmir Bulvarı Kuyulu Kavşağı'nda bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis, otomobilde bulunan S.E. (24) ile H.A'yı (24) gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün Aydın Adliyesi'ne getirilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Mert CONA/ AYDIN,