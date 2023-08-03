Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan bir ihbar sonucunda narkotik ekipleri, sürat motorları ile uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişilik bir ekibi suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 bin 650 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların sorgusu devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri, sürat motorları ile uyuşturucu sevkiyatı yapan iki kişilik ekibi suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada ise 2 bin 650 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Turizm sezonu olması dolayısıyla en hareketleri günlerin yaşandığı Aydın'da güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Aydın'ın Söke ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği iki kişiyi takibe aldı. Sürat motoru kullanan ve sevkiyatları da dikkat çekmeyecek bir şekilde yapmaya çalışan S.B. ve Ö.K. isimli şahısları takibe alan narkotik ekipleri şahısları suçüstü yakaladı.

Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 kilo 650 gram skunk esrar maddesi ele geçirilirken her iki şahıs da satışını yaptıkları uyuşturucu maddelerle gözaltına alındı. Uyuşturtucu Madde Ticareti Yapmak suçundan haklarında işlem başlatılan sanıkların sorgusunun devam ettiği öğrenilirken Aydın Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve aydınlık geleceğimizi bağımlılıktan koruma adına yürütülen çalışmalarımız karalılık ve azimle sürdürülecektir" dedi. - AYDIN