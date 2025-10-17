Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

AYDIN'da polisin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda toplam 500 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ile yakalanan Mehmet Şirin Yavuzkılıç (45) ile Mahir Nas (38) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Mehmet Şirin Yavuzkılıç ile Mahir Nas'ın ev ve otomobillerinde arama yapıldı. Aramalarda toplam 500 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler Yavuzkılıç ve Nas gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.