Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde dün yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün durdurulan motosiklette 2 kilo 650 gram esrar ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.B. ile Ö.K. "uyuşturtucu madde ticareti yapmak suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel