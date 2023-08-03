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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde dün yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün durdurulan motosiklette 2 kilo 650 gram esrar ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.B. ile Ö.K. "uyuşturtucu madde ticareti yapmak suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Aydın Güncel Haberler

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