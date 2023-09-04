Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın evinde yapılan aramalarda 2 kilo 100 gram skunk, 82 kök skunk bitkisi ve 500 gram skunk tohumu ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şahsın evinde yapılan aramalarda 2 kilo 100 gram skunk, 82 kök skunk bitkisi, 500 gram skunk tohumu ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Buharkent ilçesinde M.Ç. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde narkotik madde arama köpeği eşliğinde yapılan aramada; 2 kilo 100 gram skunk, 82 kök skunk bitkisi, 500 gram skunk tohumu ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN