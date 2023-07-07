Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Esrar ve 856 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

AYDIN'ın ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı operasyonlarda, 2 kilo 400 gram esrar, 856 gram metamfetamin, 40 ecstasy hap, 5 gram eroin ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozdoğan ve Nazilli'de, istihbarat çalışmasıyla, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, sabah saatlerinde, 2 ilçede önceden belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2 kilo 400 gram kubar esrar, 856 gram metamfetamin, 40 ecstasy hap, 5 gram eroin, ruhsatsız 2 tabanca, 32 mermi, 1 hassas terazi, 5 uyuşturucu aparatıyla suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu ve para ele geçirildi. Uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.