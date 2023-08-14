Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 100 gram esrar, 60 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Aydın'ın Köşk ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.
Narkotik köpeğinin de destek verdiği aramada 100 gram esrar, 60 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Y. ile S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel