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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde bulunurken, sağlık kuruluşunda da uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Germencik ilçesinde İ.İ. isimli şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, sevk edildiği sağlık kuruluşunda da uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Germencik Jandarma Aydın Güncel Haberler

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