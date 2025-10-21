Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı, 1 Tutuklama
Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 kişiye adli işlem yapıldı. İ.K. adlı zanlı, uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla tutuklandı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 13 kişiye adli işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 13 kişiye adli işlem yapıldı.
Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla İ.K. (25) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel