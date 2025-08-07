Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Esrar ve 4 Bin Uyuşturucu Hap Ele Ge geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilo 200 gram esrar ve 4 bin 61 uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde hayvan damında yapılan aramada 10 kilo 200 gram esrar ve 4 bin 61 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler Baran Dal (21) ve Yahya Şenses (19) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'ndeki hayvan damında uyuşturucu bulunduğunu tespit etti. Ekipler, dün saat 23.30 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda, çuvalda 10 kilo 200 gram esrar ve 4 bin 61 uyuşturucu hap ele geçirildi, Baran Dal ve Yahya Şenses gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Aydın Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
