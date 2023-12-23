Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Kemer Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri adrese operasyon düzenledi.
Suçüstü yakalanan U.A. (26) ile R.A. (26) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A. tutuklandı, U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.