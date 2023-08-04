Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 689 gram sentetik uyuşturucu, terazi, cep telefonu ve nakit para ele geçirildi. Tutuklama ve adli kontrol kararı verilen şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 689 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 4 cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden R.A. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, P.Ş. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.